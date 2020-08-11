Критики российской вакцины от коронавируса оказались западными конкурентами

Москва, 11 августа. Претензии международной Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) к российской вакцине от коронавируса продиктованы соображениями конкуренции.

Ранее АОКИ обратилась в Минздрав РФ с просьбой отложить регистрацию вакцины против коронавируса, которая была создана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Вице-председатель механизма ВОЗ по фальсифицированным и недоброкачественным лекарственным средствам Сергей Глаголев отметил, что в состав АОКИ входят зарубежные компании, которые занимаются созданием собственных вакцин против коронавируса.

«Это ассоциация, которая объединяет фармацевтические компании, преимущественно зарубежные. По моей информации, некоторые из них разрабатывают свои вакцины против коронавируса», — пояснил он.

Ранее Росздравнадзор ответил на просьбу АОКИ, отметив, что представители ассоциации не знакомы с результатами исследований вакцины, поэтому их претензии являются безосновательными. В ведомстве подчеркнули, что эффективность и безопасность вакцины подтверждена в ходе исследований, передает телеканал «360».

Напомним, 11 августа Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину против коронавируса. Вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула эпидемии пневмонии. Позднее медики выяснили, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 20 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 735 тысяч человек.

В России зафиксировано более 897 тысяч случаев, 15 тысяч человек скончались. Более 700 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.