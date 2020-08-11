Зеленский одобрил легализацию игорного бизнеса на Украине

Киев, 11 августа. Лидер Украины Владимир Зеленский одобрил легализацию в стране игорного бизнеса. О подписанном им профильном законе сообщает сайт Верховной рады Украины.

Документ позволяет размещать игорный бизнес только в отелях. Организатор игр должен быть юрлицом — резидентом Украины. Все оборудование должно соответствовать международным стандартам, подтверждением тому будет являться сертификация.

Принимать участие в азартных играх смогут люди от 21 года. Закон также предполагает создание списка лиц, которым запрещен доступ к азартным играм. Соответственно, делать ставки и забирать выигрыши можно будет после прохождения верификации.

Регулировать игорный бизнес будет специальная комиссия. По новому закону, проведение азартных игр без лицензии будет караться сроком лишения свободы от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.

По мнению украинских властей, легализованный игорный бизнес даст дополнительный приток бюджетных средств. По предварительным расчетам, поступления могут превысить 400 млн долларов ежегодно.