Кинологи рассказали, как защитить собаку от догхантеров

Москва, 11 августа. Эксперты Российской кинологической федерации рассказали простые правила, которые помогут владельцам собак не рисковать здоровьем питомца. В первую очередь на прогулках обязательно нужно использовать намордник и поводок. Такие рекомендации кинологи опубликовали после сообщений из соцсетей о догхантерах в российских городах.

Владельцам собак стоит быть особо внимательными во дворах многоквартирных домов, в гаражных кооперативах, рядом с местами скопления бытовых отходов и несанкционированными свалками, парках и скверах. Обычно отправленная приманка — это мясо, колбаса, сосиски, хлеб и йогурты. В качестве яда догхантеры используют медикаменты или вещества, которые свободно продаются в аптеках и хозяйственных магазинах.

Чтобы максимально обезопасить питомца, кинологи советуют соблюдать простые правила. Самым действенным способом будет использование во время прогулки намордника и поводка, чтобы животное не смогло ничего подобрать. Также собаку необходимо обучить командам «Фу!», «Плюнь!», «Дай!».

«От действий догхантеров страдают как бездомные, так и домашние собаки. Чтобы избежать несчастья, во-первых, необходимо научить питомца ничего не пробовать на улице, а во-вторых, выгуливать его на поводке и в наморднике. Нельзя надеяться, что животное хорошо выдрессировано и не подберет с земли отравленную приманку – нужно быть уверенным в его безопасности», — прокомментировал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Также кинологи напомнили порядок действий, если собака попробовала ядовитую приманку. Признаками могут стать нарушение координации, пена из пасти или судороги. На оказание помощи у владельца животного есть не более получаса. Если этого времени недостаточно, чтобы обратиться в ветеринарную клинику, то необходимо оказать собаке первую помощь – использовать абсорбенты, вызвать рвоту или сделать очистительную клизму, дать обильное питье.