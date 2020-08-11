Военный эксперт Леонков объяснил, почему у США нет ответа на мощь России и Китая

Москва, 11 августа. Военный эксперт Алексей Леонков считает, что военные разработки РФ и Китая заставили Соединенные Штаты в лихорадке метаться из стороны в сторону.

На сегодняшний день США являются страной с самым большим военным бюджетом. Тем не менее выделение колоссальных средств не позволяет Вашингтону чувствовать свое превосходство. Напротив, в последнее время за океаном стали понимать, что у них нет адекватных ответов на стремительно увеличивающуюся мощь России и КНР.

В беседе с корреспондентом Baltnews Алексей Леонков и вовсе выразил мнение, что военное командование США сильно лихорадит из-за вызовов, с которыми ему пришлось столкнуться в современном мире. Одна из реальных угроз, на которую у Пентагона нет адекватного ответа, имеет самое прямое отношение к ракетному вооружению. В частности, американцам нечего противопоставить технологии гиперзвука, которую освоили в России и Китае.

Для того, чтобы ликвидировать это отставание, Соединенные Штаты выделяют огромные средства. Однако подобная смена акцентов негативно сказывается на других военных программах. Как отметил специалист, под угрозой оказалась концепция строительства 355 боевых кораблей, призванных упрочить превосходство ВМС США в мировом океане. Судя по всему, с ней придется распрощаться.

«Потому что американцы мечутся и не знают, что им строить — то ли эсминцы «Арли Берк», несущие ракетное вооружение, либо им нужно что-то менять в концепции авианосцев, то есть отказываться от больших авианосцев и переходить к концепции малых», — подчеркнул Леонков.

То же самое касается подводных лодок и кораблей, предназначенных для работы в арктических широтах. В этой области Россия и Китай также опережают США. Все указывает на то, что стремление Вашингтона быть первым во всех сферах играет против него.

Ранее военный эксперт Михаил Александров назвал сценарий потенциального противостояния РФ и США в Европе. Географическое положение играет на руку России в случае такого конфликта.