Полиция ищет мужа Легкоступовой, который сбежал после госпитализации жены

Москва, 11 августа. Супруг госпитализированной певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов сбежал из наркологической клиники после трагедии.

Дочь знаменитости обнаружила пьяных родственников в московской квартире, они на протяжении последних двух недель пили и не выходили на связь. Дочь обнаружила кровоподтеки на лице и теле матери и решила госпитализировать ее. Позднее выяснилось, что у исполнительницы хита «Ягода-малина» отек мозга, ей провели срочную операцию.

Фирсова отправили в наркологическую клинику, из которой он сбежал на следующий день после трагедии, сообщил «Пятый канал». Полиция ищет супруга знаменитой артистки.

Ранее невролог оценил состояние звезды, которая была доставлена в больницу с пробитой головой. По его словам, отек мозга — серьезная проблема, которая угрожает жизни человека. Эксперт отметил, что шансы на восстановление у человека есть, если ему была оказана помощь в первые часы. Если тянуть с этим, то с каждой минутой приближаются необратимые последствия.