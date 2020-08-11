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Лавров и Маас впервые за время пандемии лично обсудили «Северный поток — 2»

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Лавров и Маас впервые за время пандемии лично обсудили «Северный поток — 2»Москва, 11 августа. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранным дел ФРГ Хайко Маасом завершение строительства «Северного потока — 2» в условиях давления США. 

Переговоры министров прошли в Москве. Это первая личная встреча Лаврова и Мааса за время пандемии коронавируса. Завершающая стадия строительства «Северного потока — 2» стала одним из главных вопросом на повестке. 

Реализация этого проекта является одним из основных направлений экономического диалога России и Евросоюза. Москва неоднократно подтверждала свое намерение довести строительство трубопровода до конца, несмотря на неудовольствие Вашингтона и оказываемое им санкционное давление на участников проекта. 

В августе официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что правительство Германии поддерживает контакты с компаниями, которым США угрожает санкциями из-за строительства газопровода. В МИД ФРГ в свою очередь сообщили, что санкции против компаний-участниц российского проекта противоречат закону. 

Заявление Зайберта, по мнению российского политолога Александра Камкина, является сигналом для США о том, что завершение строительства СП-2 неизбежно. 

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