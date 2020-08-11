Антипов представил новое доказательство взрыва на борту MH17

Москва, 11 августа. Технический эксперт Юрий Антипов привел еще одно доказательство того, что рейс MH17 потерпел крушение в результате взрыва на борту. Об этом он написал в Facebook.

На своей странице специалист опубликовал фото медицинского манометра, который принадлежал одному из пассажиров-медиков. Особенность прибора состоит в том, что он весьма чувствителен к изменениям давления.

Эксперт обратил внимание, что сам манометр цел, а вот специальный штырек, ограничивающий движение стрелки, погнут. Антипов утверждает, что это могло произойти, только если стрелка с силой ударила по штырьку в результате повышения давления.

«И получается, что этот манометр, находясь в багаже пассажира, зафиксировал в последнее мгновение не падение давления при разгерметизации пассажирского салона, а резкое увеличение давления, после которого стрелка прибора быстро крутанулась, ударила и наклонила штырек-ограничитель», — констатирует технический эксперт.

Резкое увеличение давления, утверждает Антипов, возможно только в случае взрыва на борту самолета. Таким образом, российский специалист в очередной раз доказал несостоятельность доводов следствия Запада, которое утверждает, что к катастрофе малайзийского Boeing привел выстрел из ЗРК «Бук».