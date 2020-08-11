Охлобыстин рассказал суть написанной для Ефремова пьесы

Москва, 11 августа. Писатель, сценарист и актер Иван Охлобыстин активно трудился во время карантина, успев даже написать пьесу «Пар» для актера Михаила Ефремова, который является сейчас обвиняемым по уголовному делу о смертельном ДТП.

По плану Охлобыстина, ее постановкой артист должен был заниматься после пандемии. Писатель отметил, что за две недели до аварии. Ефремов настоятельно попросил, чтобы постановку сделал Гарик Сукачев.

Изначально артист просил, чтобы в произведении было продемонстрировано «движение в пропасть, ощущаемое персонажами».

Действие происходит во время застолья в бане. Посиделки начались хорошо, однако потом возник конфликт, в результате которого погибают все участники встречи. Пьеса, отметил Охлобыстин, очень увлекла актера, который часто общался по поводу нее с Сукачевым.

Напомним, что 8 июня в Москве Ефремов на своем внедорожнике вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого сидел курьер Сергей Захаров. Последний получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что актер управлял машиной в нетрезвом виде. Теперь ему грозит от 5 до 12 лет колонии.

Ряд экспертов и общественников считает, что Ефремов должен нести ответственность «по полной программе». Публицист Анатолий Вассерман подчеркнул, что актер виновен куда больше, чем в совершении смертельной аварии.