Лариса Тутова: Наши учителя нуждаются в наставниках

В начале 2016 года президент Владимир Путин поставил задачу — сформировать национальную систему учительского роста. Речь шла о том, что учителям-предметникам в школах будет предложено по итогам специальной аттестации присваивать звания: «учитель», «старший учитель», «ведущий учитель», «учитель-наставник», «учитель-эксперт». То есть, предлагалось выстроить карьерный рост учителей по принципу государственной службы, предусмотрев, соответственно, и дифференциацию заработной платы.

Теперь речь идет о введении модели вертикального роста преподавателей. Она также состоит из трех ступеней: учитель — старший учитель (учитель-методист) — ведущий учитель (учитель-наставник).

Для перехода на более высокую ступень педагогу нужно будет проработать в школе не менее 5 лет, чтобы получить должность старшего учителя, и 10 лет — для получения должности ведущего учителя. Кроме того, нужно будет пройти аттестацию. Помимо аттестации знаний, будет проводиться аттестация на соответствие профессиональному стандарту.

Считаю, что введение должностей учителя-методиста и учителя-наставника позволит повысить престижность профессии учителя. Также это создаст условия для профразвития и повысит качество образовательных результатов.

Вовлечение в сопровождение и наставничество — это процесс не одного года. Мы давно говорим о том, что нужно развивать институт наставничества в российских школах, чтобы в учебном процессе рядом с молодыми учителями находился опытный педагог с большим стажем работы.

Я думаю, что каждый человек нуждается в наставнике, который помог бы ему стать сильным, опытным и эмоционально стабильным, готовым к преодолению различных жизненных вопросов и барьеров.

Что касается сферы образования, то считаю важным детальную проработку такого аспекта деятельности, как организация наставничества в процессе повышения профессиональной компетентности молодого учителя.

Более того, этот процесс в образовании давно требовал нормативного и законодательного регулирования.

Могу сказать, что позиция педагогического сообщества и органов управления в сфере образования, включая федеральное министерство и наш думский профильный комитет, такова: эти изменения должны быть введены только при условии, что все учителя, вне зависимости от названия должности, сохранят действующие социальные гарантии.