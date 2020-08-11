Регионы России готовы создавать временные рабочие места

Москва, 11 августа. Между Федеральной службой по труду и занятости и 79 регионами России заключено соглашение по созданию временных рабочих мест. Мера поддержит граждан, потерявших работу или находящихся под риском увольнения. Для реализации проекта из резервного фонда Правительства будет выделено более 4 млрд рублей. Наибольшие субсидии получат Ростовская и Свердловская области, республики Татарстан и Башкортостан, а также Пермский и Красноярский край. Контролировать целевое использование средств будут специалисты Роструда.

«Перечень субъектов РФ по созданию временных рабочих мест сформирован на основе мониторинга ситуации на рынке труда с учетом региональных особенностей и готовности субъектов федерации к созданию таких рабочих мест с учетом эпидемических показателей и складывающейся в сфере занятости ситуации, а также потребности региона в федеральном софинансировании», — пояснила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

Перечень временных рабочих мест и общественных работ сформируют в регионах, исходя из специфики и потребности. Договоры будут заключаться между работодателями и региональным службами занятости. Заработную плату установят непосредственно работодатели, при этом получая компенсацию в объеме минимального размера платы труда, увеличенного на сумму страховых взносов и районный коэффициент. Безработные граждане, занятые на временных или общественных работах будут продолжать получать пособие по безработице, а выплаты по временному трудоустройству или занятости на общественных работах составят не более трех месяцев.

Создание временных рабочих мест – одна из мер поддержки граждан в период пандемии коронавирусной инфекции. Среди подобных - выплаты для детей и повышенное пособие по безработице. По данным Росстата за май, уровень безработицы в России составил 6,1% или 4,5 млн человек. До начала эпидемии коронавируса этот показатель составлял 4,8%.