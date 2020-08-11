Бельмач назвал причины непопадания «Питтсбурга» Малкина в плей-офф НХЛ

Борьба за Кубок Стэнли непредсказуема. В этом лишний раз убедились болельщики и эксперты, прогнозирующие «Эдмонтон» и «Питтсбург» игры в плей-офф, в то время как команды в него не попали. Почему так произошло? Ведь в «Эдмонтон» играют два самых сильных игрока сезона — Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, а Сидни Кросби и Евгений Малкин не единожды приводили «Питтсбург» к победе в Кубке Стэнли.

О том, почему «Эдмонтон» и «Питтсбург» не попали в плей-офф, Федеральному агентству новостей рассказал известный российский спортивный функционер Андрей Бельмач, который 19 лет назад на драфте НХЛ представлял Илью Ковальчука.

— Андрей, проигрыш стал неожиданностью?

— Вылет «Питтсбург» — да, безусловно. Особенно на такой стадии. Но борьба действительно непредсказуема.

— В чем видится причина поражения «Эдмонтона» и «Питтсбурга»?

— Ответы на поверхности. Причины две — непривычное время турнира, а также психологическая и физическая формы игроков. Турнир краткосрочный и концентрация, как я уже говорил, важна с первых секунд выхода на лед. В игре проверяется успешность тактических схем, взаимодействия всех линий команд. Поэтому имеем, что имеем.

Малкин, Кросби — это профессионалы высочайшего класса, которые приводили свою команду к неоднократным победам, но они же не могут это делать постоянно. К тому же хорошей командной концентрированной игры не получилось.

Что касается «Эдмонтона» с Макдэвидом, то у них все впереди. Они выполнили все, что от них требуется. Команда должна была поддержать своих лидеров и показать более качественный хоккей, что у них не получилось.

— Погорим о Малкине. Его игра не впечатляет. Что с ним происходит? Сдулся?

— Отнюдь. Надо учитывать время плей-оффа 2020 года (август. — Прим. ФАН) и психологическую составляющую. Малкин десятилетиями отыгрывал март-май, а летом отдыхал, начиная набирать форму ближе к октябрю. Перестроиться очень тяжело, причем не только для Евгения, но и для всех остальных игроков, поэтому концентрация не та.

— Никаких прогнозов по-прежнему не делаете?

— Нет, в данной ситуации сложно делать какие-либо прогнозы.

Ранее Андрей Бельмач оценил шансы «Вашингтона» взять Кубок Стэнли. По его словам, налицо достаточно хороший состав, боевой, игры отличные. Игроки не потеряли вкус к победе еще два года назад, на предыдущем Кубке Стэнли.