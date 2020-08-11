Названо условие для повышения выплаты на детей от 3 до 7 лет

Москва, 11 августа. Повышение выплат для семей с низким доходом требует сложной предварительной работы. Об этом рассказал член Совфеда РФ Валерий Рязанский.

Ранее стало известно, что Минтруд РФ рассматривает возможность увеличения ежемесячного пособия для малоимущих семей с детьми от трех до семи лет, пишут «Известия». Сейчас эта выплата составляет половину прожиточного минимума, установленного в том или ином регионе. Средняя сумма пособия по России — 5,5 тысячи рублей, сообщает Deita.ru. В Минтруде рассматривают возможность повышения этой выплаты до полного размера прожиточного минимума.

«Минтруд действительно начал готовить расчеты по повышению социальной помощи детям в семьях с низким доходом — такая работа требует сложных аналитических выкладок и расчетов», — отметил Рязанский.

По словам сенатора, для увеличения выплаты необходимо доказать, что нынешнее пособие не позволяет малоимущим семьям преодолеть порог бедности. Член Совфеда подчеркнул, что 5,5 тысячи рублей — это не та сумма, которая может кардинально изменить доход семьи, воспитывающей детей.

«Если брать глобально, то с января по август каждая малоимущая семья в стране получила до 40 тысяч рублей на каждого ребенка. Но в ежемесячном пересчете семейные траты «съедают» получаемые 5,5 тысячи очень быстро», — сказал Рязанский в беседе с изданием «Экономика сегодня».

Ввести выплаты на детей с трех до семи лет еще в январе предложил президент РФ Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию. Как напомнил Рязанский, еще тогда глава государства говорил, что пособие будет удвоено, если действующей выплаты не хватит.

«Изначально было понятно, что «половинчатые» выплаты не решают проблему комплексно, и нужно будет вводить дополнительные меры. На сегодняшний день как раз их бюджетные параметры и просчитываются», — уточнил сенатор.

Как отметил Рязанский, если расчеты будут обоснованы, то на следующий год в бюджетные расходы включат соответствующие поправки.

Ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет назначается тем семьям, в которых среднедушевой доход не превышает одного прожиточного минимума, принятого в регионе, напоминает РИАМО. Сейчас пособие полагается почти двум миллионам детей.