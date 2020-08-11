Российская вакцина от коронавируса получила название «Спутник V»

Москва, 11 августа. Созданная в России первая в миру вакцина против коронавируса получила название «Спутник V».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в РФ зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Глава государства отметил, что клинические испытания вакцины подтвердили ее высокую эффективность и безопасность.

Российская вакцина против коронавируса была создана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат поступит в гражданский оборот в 2021 году. Российский лидер также добавил, что одна из его дочерей сделала прививку вакцины от коронавируса.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 20 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 735 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 897 тысяч случаев, 15 тысяч человек скончались. Более 700 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.