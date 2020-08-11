Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Российская вакцина от коронавируса получила название «Спутник V»

142
0 Оставить комментарий

Российская вакцина от коронавируса получила название «Спутник V»Москва, 11 августа. Созданная в России первая в миру вакцина против коронавируса получила название «Спутник V».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в РФ зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Глава государства отметил, что клинические испытания вакцины подтвердили ее высокую эффективность и безопасность.

Российская вакцина против коронавируса была создана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат поступит в гражданский оборот в 2021 году. Российский лидер также добавил, что одна из его дочерей сделала прививку вакцины от коронавируса.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 20 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 735 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 897 тысяч случаев, 15 тысяч человек скончались. Более 700 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Российская вакцина от коронавируса получила название «Спутник V»

Новости партнеров