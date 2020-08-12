Медовый Спас 2020: традиции и обряды, что можно и нельзя делать 14 августа

Медовый Спас (который также носит название Первый Спас, Маковый Спас, Мокрый Спас, Спас-на-водах), — народное название праздника, отмечаемого 14 августа (1 августа по старому стилю). В этот день православная церковь вспоминает три святыни: Животворящий Крест Господень, образ Спасителя и икону Владимирской Божьей Матери.

14 августа также также первый день Успенского поста, именно с этого дня по народной традиции на Руси разрешалось есть освященные плоды нового урождая, а также поспевший к этому времени мед, который также нужно было сначала освятить в храме.

Что вспоминают в Медовый Спас

Праздник, отмечаемый в Медовый Спас, носит название Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. Праздник был установлен в Константинополе в IX веке в память о традиции выносить святыню (Крест Господень) на улицы города для защиты от болезней и других напастей.

В этот день вспоминают и другие христианские святыни, в том числе икону Владимирской Божьей Матери. Согласно православной традиции, праздник посвящен «Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице».

В этот день церковь также вспоминает ветхозаветных святых мучеников Маккавеев, которые боролись за чистоту веры в древней Иудее (по аналогии с именем этих святых праздник на Руси называли Маковый Спас).

В этот день в православных храмах совершается малое освящение воды, отсюда название — Мокрый Спас, или Спас-на-водах. Согласно древней славянской традиции, в этот день рыли новые колодцы и подновляли старые.

Ну, а главный «именинник» в этот день — мед, поэтому в Медовый Спас этот полезный и вкусный продукт едят и активно используют (вместе с маком) для приготовления различных кулинарных изделий (по традиции — постных).

Приметы и обряды: что можно и нельзя делать 14 августа

На Медовый Спас девушки гадали на суженого, хотя церковь этот обычай никогда не одобряла (особенно в пост). В основном 14 августа гадали девушки, которых не успели просватать, и они не могли рассчитывать на скорое венчание сразу после окончания осенних работ. Гадания были в ходу традиционные, похожие на те, которые популярны на Крещение, Рождество и другие праздники.

А просватанные невесты, которые ожидали венчания на Покров (14 октября), гадали при помощи выпечки: у кого медовый пряник самый красивый и вкусный, та и в семейной жизни будет самой счастливой.

На Медовый Спас на Руси существовало много запретов. Нельзя есть скоромную пишу (мясное, молочное, яйца) и даже рыбу, а также пробовать неосвященные плоды нового урожая. До Яблочного Спаса (19 августа) старались не есть только что созревшие яблоки, это считалось опасным, особенно строго это запрещалось женщинам. Однако для тех, кто тайно отведал свежего яблочка, было утешение: согласно поверью, на Медовый Спас прощаются все женские грехи, совершенные за год.

На Руси говорили:

— На Первый Спас святи колодцы, купай в реке лошадей, защипывай горох, готовь гумно, паши под поле озимь. — Первый Спас — первый (озимый) сев. — До Петрова дня (12 июля) взорать (вспахать поле плугом), до Ильина (2 августа) — заборонить, на Первый Спас — засевать.

Много поговорок и загадок было посвящено меду и маку:

— На Первый Спас и нищий медку попробует. — Мачок с медком — усы и пальчики оближешь. — Черен мак, да цари и бояре едят. — Рад Яков, что пирог с маком.

Отказывать в милостыне нищим в этот день считалось плохой приметой. Также, как в любой большой церковный праздник, запрещались ссоры, споры, порицались дурные мысли и поступки. Тяжелую работу в этот день старались не делать, в поле выходили только если сев нельзя было откладывать.

После Медового Спаса наступал самый любимый на Руси Яблочный Спас (19 августа), а затем — Ореховый (Третий) Спас (29 августа). Подробнее о них читайте в материалах Федерального агентства новостей.