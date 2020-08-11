Фотограф Пугачевой показал «исторический» снимок Ротару и Леонтьева

Москва, 11 августа. Звездный фотограф Роман Родин поделился с поклонниками «историческим» снимком, на котором изображены молодые певцы Валерий Леонтьев и София Ротару.

На снимке Ротару, облачившись во все черное, держит за руку модного Леонтьева с пышной шевелюрой на голове.

«Валерий Леонтьев и София Ротару. Пусть этот исторический кадр из 90-х украсит Instagram», — пишет личный фотограф Аллы Пугачевой.

Поклонники российских звезд поблагодарили фотографа за архивные снимки и были в восторге от кадров.

Некоторые интернет-пользователи прошлись по внешности Леонтьева, который, по их мнению, до хирургического вмешательства выглядел значительно лучше.

«Леонтьев до пластики был гораздо лучше, сейчас его даже не узнать, превратился в куклу», — пишет ttttttttttttmbch.

Напомним, еще до пандемии коронавируса выступление Леонтьева, приуроченное к Международному женскому дню, пришлось отменить. Артисту резко стало плохо. По словам концертного директора исполнителя Бориса Чигирева, звезда в начале года перенес операцию на позвоночник. Исполнитель чувствует себя нормально, но концертную деятельность, действительно, пришлось приостановить.

Чигирев пообещал, что поклонники знаменитого певца обязательно смогут попасть на его концерт позднее. Однако когда именно этот произойдет, пока неизвестно. Сейчас по-прежнему действуют ограничительные меры на массовые мероприятия из-за коронавируса.