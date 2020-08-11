Волочкова рассказала, сколько должен зарабатывать «настоящий мужчина»

Если женщина искренне любит своего мужчину, то совершенно неважно, сколько он зарабатывает. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала известная российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова, отвечая на вопрос, сколько должен зарабатывать «настоящий мужчина».

Ранее эксперты провели социологический опрос, в котором опросили российских женщин, сколько должен зарабатывать мужчина. Так, по мнению московских женщин «настоящий мужчина» должен зарабатывать минимум 150 тысяч рублей. В регионе женщины скромнее — 70 тысяч рублей. При этом тот, кто зарабатывает меньше названной суммы, является, по их мнению, «нищебродом».

По мнению Волочковой, если женщина с мужчиной только из-за денег, то она его совершенно не любит. Она отметила, что в человеке главное «содержание, а не форма».

«Абсолютно неважно, сколько зарабатывает мужчина. Нищеброд — это человек низкий духом и не имеющий в себе достоинства относиться к женщине как к драгоценности. Вот это нищеброд. А сколько кто зарабатывает, особенно в наши дни, задавать такие вопросы совершенно некорректно. И совершенно неважно [сколько мужчина зарабатывает], если женщина любит. Если женщина только за деньги, то тогда деньги и их количество имеют значение. Я совершенно другой человек. Для меня важнее не форма, а содержание человека», — пояснила Анастасия Волочкова.

Ранее экспертами был подсчитан средний размер зарплаты в РФ. Он составил 35 тысяч рублей. При этом отраслями с самыми высокооплачиваемыми работниками были названы рыболовство, финансовая сфера и добыча полезных ископаемых. Сотрудники рыболовной отрасли получают в среднем 100 тысяч рублей.