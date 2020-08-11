Дочь Успенской обеспокоила фанатов эротическим снимком

Вашингтон, 11 августа. Художница и блогер Татьяна Плаксина, которая является дочерью певицы Любови Успенской, снова обеспокоила пользователей Instagram.

Девушка выложила немного странный снимок эротического характера, на котором она стоит с перевязанной рукой и оголенным животом. Для съемки дочь исполнительницы надела такую майку, которая позволяет без труда рассмотреть «характеристики» ее груди.

«Красота требует жертв», — прокомментировала девушка.

Стоит отметить, что поклонники не просто так беспокоятся за нее, учитывая ее эмоциональные всплески и вероятность совершения не совсем обдуманных поступков.

Буквально в начале августа она опубликовала фотографии двухгодичной давности, где была заснята после падения во время катания на велосипеде. По словам девушки, она получила перелом челюсти, лишилась семи зубов и долго потом проходила реабилитацию.

Напомним, что свою скандальную известность блогер получила во время выступления на одной из программ телевидения. Плаксина обвинила свою мать — известную певицу, в жестоком обращении, после которого девушке пришлось уйти из дома. Успенская потом подчеркивала, что отношения с дочерью были непростыми по причине употребления Татьяной наркотиков.