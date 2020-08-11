Диетолог раскрыла секреты полезного завтрака

Москва, 11 августа. Полезный завтрак должен содержать и белки, и углеводы. Секреты правильного приема пищи по утрам раскрыла врач-диетолог Юлия Чехонина.

По ее словам, если с утра не насытиться белками, то есть вероятность недополучить суточную норму в течение дня.

«С утра тарелка не должна быть наполнена только одним компонентом, например, кашей, как это принято считать. Должно присутствовать и белковое блюдо тоже», — отметила медик.

Углеводы представляют собой своеобразный источник энергии, поэтому нужны, чтобы человек смог продуктивно работать весь день. Белки же можно получить, съев омлет или сырники.

«Если мы не дополучим белка за день, то мы получим избыток жира и углеводов, — других вариантов нет. А это прямой путь к появлению лишних килограммов», — пояснила Чехонина.

Ранее академик РАН Виктор Тутельян рассказал, что быть вегетарианцем в тропических странах гораздо легче, чем в России. Отказавшимся от мяса труднее получать необходимые микроэлементы. Для этого обязательно стоит употреблять растительный белок, который содержится в сое, бобовых и фасоли. В тропиках данные продукты более доступны и, соответственно, гораздо меньше стоят.

Белок, по словам специалистов, играет весьма важную роль строительного материала для мышц и костей, передает «Царьград».