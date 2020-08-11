Россиянам сообщили о новом пособии в размере 4,5 тысячи рублей



Москва, 11 августа. Новое пособие получит на свои счета часть россиян до конца августа. Размер выплаты будет зависеть от региона, но минимальная сумма составит 4,5 тыс. рублей.

Претендовать на выплату могут безработные граждане. На максимальный размер пособия в размере 12 130 рублей могут рассчитывать россияне, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса.

С мая по август был увеличен и размер минимального пособия по безработице. С 1,5 тыс. рублей его подняли до 4,5 тыс. рублей.

Отметим, что помимо этой поддержки, безработные россияне с детьми с апреля по июнь получили дополнительно по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Выплата производится одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю).

Отдельные меры поддержки во время пандемии были приняты и в отношении работников старше 65 лет. Известно, что люди старшей возрастной категории находятся в зоне риска. Граждане этой категории, которые не смогли перейти на удаленную работу, смогли оформить электронный больничный. Эта мера начала действовать с 15 июня и до официального окончания режима самоизоляции в каждом конкретном регионе РФ.