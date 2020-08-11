Тихановская в видеообращении объяснила свой отъезд из Белоруссии

Вильнюс, 11 августа. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская подтвердила, что самостоятельно приняла решение уехать из родной страны. Об этом она рассказала в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале ее супруга «Страна для жизни».

«Я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально», — призналась Тихановская.

Кандидат подчеркнула, что решение об отъезде далось ей очень тяжело. Тихановская отметила, что на нее в этом вопросе не повлияли ни друзья, ни родные, ни члены штаба, ни муж, пишет «Вечерняя Москва».

Претендент на пост главы государства уверена, что многие ее поймут, однако, по словам женщины, найдутся и те, кто осудит или возненавидит ее за это решение.

«Не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я», — цитирует Тихановскую «ФедералПресс».

Женщина призвала всех беречь себя и заявила, что «ни одна жизнь не стоит» происходящего сейчас.

«Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни», — заключила Тихановская.

Напомним, выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По предварительным подсчетам, на выборах победил действующий президент республики Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов.

Ранее стало известно, что Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву. Как передает НСН, ее вывезли из страны белорусские власти.