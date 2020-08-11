Названа дата поступления в оборот российской вакцины от коронавируса

Москва, 11 августа. Российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот в 2021 году.

11 августа Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину против коронавируса, которая была создана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Согласно данным государственного реестра лекарственных средств Минздрава РФ, 1 января 2021 года вакцина поступит в гражданский оборот.

«Срок введения в гражданский оборот — 01.01.2021», — говорится в реестре.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил разработчиков вакцины от коронавируса, отметив, что массовый выпуск препарата начнется в ближайшее время.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 20 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 735 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 897 тысяч случаев, 15 тысяч человек скончались. Более 700 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.