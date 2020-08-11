Певец Деруло выбил передние зубы актеру Уиллу Смиту

Вашингтон, 11 августа. Актер Уилл Смит крайне неудачно для себя сыграл в гольф с американским певцом и танцором Джейсоном Деруло. Он поделился в Instagram видео и последствиями «игры».

Начиналось все хорошо: актер установил камеру, дал приятелю ряд рекомендаций, как надо держать клюшку. Затем он отошел чуть в сторону, а певец стал готовиться нанести удар.

Внезапно Смит захотел поделиться еще одним советом и подошел к приятелю. А тот как раз сделал замах и ударил актера по зубам. Быстро оправившись от боли, он подполз к камере, улыбнулся и показал практически отсутствие передних зубов.

Затем актер сам взял в руки клюшку и стал шутливо замахиваться на приятеля, мол, ради мести.

По мнению некоторых пользователей, никакого выбивания зубов не было. Друзья просто сделали постановку. Свое мнение они основывали на том, что у Смита не было крови, да и лицо не выглядело так, будто по нему сильно ударили. Тем не менее выглядит все правдоподобно, пришли к выводу некоторые фолловеры звезды.

Однако чуть позже актер опубликовал совместное фото с этим же приятелем. Широкая улыбка Смита демонстрирует отсутствие нескольких зубов.