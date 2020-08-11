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В Москве после нападения на полицию выявлена банда террористов

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В Москве после нападения на полицию выявлена банда террористов

Москва, 11 августа. Правоохранители задержали группировку пособников террористов, которые занимались подделкой документов. Выйти на их след стражи порядка смогли, расследуя потасовку между мигрантами и полицией, которая произошла 1 августа у торгового центра «Вещевая ярмарка» в Москве.

Злоумышленники обслуживали клиентов, многие из которых планировали перебраться на Ближний Восток для участия в боевых действиях на стороне джихадистов. Кроме того, среди их заказчиков были и те, кто находился в розыске по подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, а также нелегальные мигранты.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили организаторов и активных участников преступной группы, каждый из который выполнял определенные функции. Ими оказались граждане одной из среднеазиатских стран.

Оперативники вычислили места проживания злоумышленников, схроны типографского оборудования и три подпольные лаборатории по изготовлению фальшивых документов, одна из них располагалась в торговом центре «Вещевая ярмарка» на Новоясеневском проспекте.

По данным СМИ, 1 августа возле «Вещевой ярмарки» произошел конфликт между полицией и мигрантами. Толпа иностранных граждан, выкрикивая нецензурные слова, открыла дверь служебного автомобиля и достала оттуда одного из задержанных, угрожая при этому другому, передает «Царьград».

Источник: Рен ТВ
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