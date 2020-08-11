Установлена личность погибшего во время беспорядков в Минске

Москва, 11 августа. Погибший в результате беспорядков в Минске отбывал ранее наказание за убийство.

«Личность погибшего установлена — им оказался уголовник, который ранее был осужден за убийство», — сообщает «СБ. Беларусь Сегодня».

Ранее МВД Белоруссии сообщило о гибели одного из протестующих на проспекте Притыцкого, где толпа строила баррикады для блокировки движения. В ходе противостояния со спецназом один из участников протестной акции пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

После выборов президента Белоруссии в ряде городов республики прошли акции протеста. В частности, в Минске митингующие сооружали баррикады из мусорных баков, милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, пишет «ФедералПресс».