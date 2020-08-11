Коломойский ответит перед судом за воровство 5,5 млрд долларов у украинцев

Федеральная прокуратура США требует суда присяжных над компаниями украинского экс-банкира Коломойского. Подписавшая иск глава отдела по борьбе с отмыванием средств американского Минюста Дебора Коннор так уверена в успехе дела, что не пожелала участвовать в переговорах с Коломойским, а сразу пошла в суд. Американцы требуют у суда изъять коммерческую недвижимость олигарха в Техасе и Кентукки на 70 млн долларов.

Суть преступных действий олигарха

Исковое заявление зарегистрировано в суде Флориды вечером 8 августа. В нем американские власти утверждают, что в течение десяти лет Коломойский похитил миллиарды долларов из фондов контролируемого им «Приватбанка». В партнерах Коломойского по освоению денег упоминаются бизнесмены Геннадий Боголюбов, Мордехай «Мотти» Корф и Ури Лабер.

Коломойский и Боголюбов владели 90% акций «Приватбанка» и контролировали денежные потоки через своих людей в совете директоров. Как считает прокурор, Нацбанк Украины в течение десяти лет вкачал в «Приват» валюты на 5,5 млрд долларов. Назад деньги не вернулись, а были выданы подставным фирмам под видом кредитов. Сотрудники банка Коломойского исполняли роли директоров фиктивных компаний, получавших кредиты, готовили поддельные заявки на выдачу денег и ложную информацию о залогах, существующих лишь на бумаге.

Средства распределялись через кипрский филиал «Приватбанка» по всему миру на счета подконтрольных Коломойскому и Боголюбову организаций. В США интересы мошенников обслуживали Корф и Лабер. Через них на краденые деньги Коломойский и Боголюбов купили коммерческую недвижимость, фабрику по производству мобильных устройств и несколько сталелитейных заводов.

Что ожидает Коломойского

Дело сразу приобрело серьезный оборот. В качестве свидетелей выступают специальные агенты ФБР. Оказывается, уже длительное время по всему миру они собирали информацию о банкире-преступнике и местах, где тот прячет свои деньги. Собраны сотни финансовых проводок, позволяющих с точностью до минуты восстановить последовательность действий по отмыванию денег. Подробности раскрываются в иске.

Заявление о конфискации на 70 млн долларов — пробный шар. Естественно, конфискация должна состояться. Впереди у заинтересованных лиц поиск пяти с лишним ворованных миллиардов. Коломойский, легализуя краденое, отдавал предпочтение транзакциям в долларах США. Для их отслеживания американцам ничего, кроме времени, не потребуется.

За гражданским делом определенно должно последовать уголовное преследование хитрого олигарха, а решение суда станет преюдицией, поражающей Коломойского в правах на нажитую преступным путем собственность по всему миру.

В иске американского прокурора и речи нет о возврате найденных миллиардов украинцам. США реализуют ставшую стандартной для них схему, при которой богатство, выведенное мошенниками в «надежную» юрисдикцию Запада, «национализируется» иностранными властями и банками. Естественно, такое положение вещей вынудит Коломойского и его украинских партнеров искать пути активного сотрудничества со спецслужбами США в целях сохранения хотя бы части награбленного.

Примечательно, что нынешнее дело украинского экс-банкира по своей правовой природе похоже на российское дело полковника Захарченко. В обоих случаях прокурор хочет конфисковать имущество, купленное на отмытые деньги, в пользу государства безо всякого возмещения. Кажется, удар по карману коррупционеров становится хорошей международной традицией.