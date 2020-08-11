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Дочь Путина сделала прививку российской вакцины от коронавируса

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Дочь Путина сделала прививку российской вакцины от коронавируса

Москва, 11 августа. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку российской вакцины от коронавируса.

«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день — 37 с небольшим и все», — рассказал глава государства на совещании с правительством.

На совещании президент РФ объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцина работает эффективно и прошла все необходимые проверки. Разработал вакцину Центр им. Гамалеи на известной платформе, на которой основаны еще шесть вакцин.

Мурашко также отметил, что вакцину будут выпускать на двух площадках — сам центр им. Гамалеи Минздрава России и компания «Биннофарм». Первыми вакцину получат медицинские работники и учителя.

Ранее международная Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), участниками которой являются международные фармацевтические концерны, направила письмо главе Минздрава РФ с призывом отсрочить регистрацию вакцины от коронавируса. Замглавы Росздравнадзора Валентина Косенко напомнила, что Россия — страна с богатой историей разработки и производства вакцин, поэтому вряд ли препарат центра имени Гамалеи не будет соответствовать установленным требованиям.

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