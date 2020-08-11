Аллергия — индивидуальная реакция организма, обусловленная спецификой иммунной системы. Организм интенсивно реагирует на контакт с аллергенами в воздухе или пище. Особенно неприятно, когда реакция возникает там, где вы этого точно не ждете, — в доме или квартире. Аллергия на пыль способна вывести из равновесия кого угодно и сильно подпортить здоровье ребенку и взрослому.

Почему она возникает? Как проявляется аллергия на пыль и как отличить ее от простуды? Можно ли и как избавиться от проблемы? Рассказываем о правилах выживания аллергика в собственном доме.

Почему возникает аллергия на домашнюю пыль

Пыль окружает нас в доме повсюду. Стоит забыть об уборке на три-четыре дня, и вы заметите, как на полу, за дверями, под столами начнут появляться скопления серых микрочастиц. Это — бытовая пыль, и ее состав крайне разнообразен.

В ней можно обнаружить микрочастицы всего, что есть в вашем доме:

отмершие частички вашей кожи;

шерсть домашних питомцев;

фрагменты уличной грязи;

пыльцу комнатных и уличных растений.

А если вы рассмотрите пыль под микроскопом еще внимательней, вы заметите, что в ней есть жизнь. Крошечные насекомые, называемые пылевыми клещами, находят здесь дом и пищу. Это насекомые сапрофиты, то есть обитающие в тесной близости к человеку. Они не наносят нам вреда: пылевые клещи не кусают людей, не переносят инфекционные болезни и даже не заметны глазу, так как их размер едва превышает 0,1 мм.

Опасность они представляют только для аллергиков: экскременты пылевых клещей содержат чужеродный для нашего организма белок. Когда эти микрочастицы оказываются в воздухе и попадают на слизистые оболочки глаз, носоглотки, они могут провоцировать аллергическую реакцию.

Аллергия на клеща домашней пыли может возникать в любом возрасте. Если реакция проявилась в детстве, она сохраняется на всю жизнь.

Особенности аллергии на пыль у ребенка

Реакция может развиваться с первых дней жизни. Иммунная система детей несовершенна, а потому любой аллерген, с которым малыш контактирует часто, может вызывать неприятные симптомы.

Заподозрить аллергию можно в том случае, если оба родителя крохи — аллергики. Чаще аллергическим реакциям подвержены малыши на искусственном вскармливании, так как в смесях, в отличие от грудного молока, нет компонентов, поддерживающих правильное формирование иммунитета.

В детском возрасте аллергия на бытовую пыль особенно опасна, так как может вызывать быстрое развитие хронических заболеваний. По статистике, по этой причине у детей младшего возраста чаще всего развивается астма, которая сопровождается нарушением дыхания и создает угрозу удушья. Поэтому лечение аллергии на пыль у ребенка необходимо.

Особенности аллергии на пыль у взрослого

Реакция может возникать даже у человека, не склонного к аллергии, что часто вызывает недоумение. Это происходит из-за изменения экологического фона, загрязнения воздуха в городах химическими веществами. Из-за этого дыхательная система подвергается агрессивному воздействию среды, а иммунная система начинает слишком бурно реагировать на вещества, которые раньше «оставляла» без внимания.

У взрослого хроническая, неконтролируемая аллергия на пыль тоже может вызывать развитие астмы. Кроме того, она сопровождается неприятными симптомами, которые ухудшают самочувствие, нарушают сон, вызывают депрессию.

Признаки аллергии на пыль

Реакция может протекать бурно или «смазанно», но чаще всего проявляется типовыми симптомами:

течением из носа;

частым и многократным чиханием;

покраснением, отеком и зудом век;

кашлем.

Эти симптомы похожи на обычную простуду, с которой и путают аллергическую реакцию. Поэтому стоит насторожиться, если «простуда» протекает не как обычно: без повышения температуры тела, без головной боли, долго и без улучшений, сопровождается только ринитом и кашлем. Характерный признак аллергии — конъюнктивит, который при простудных заболеваниях развивается редко. Иногда на фоне аллергической реакции появляется сыпь на коже — зудящие красные пятна или волдыри.

Без лечения аллергическая реакция может сохраняться очень долго, до тех пор, пока организм контактирует с аллергеном. Нарушения работы иммунной и дыхательной систем дают прекрасную почву для активизации патогенной микрофлоры. По этой причине на фоне затянувшейся аллергической реакции могут развиваться бактериальные инфекции носоглотки и дыхательных путей: гайморит, бронхит.

Лечение аллергии на пыль

Для купирования аллергической реакции назначают препараты системного и местного действия. Антигистаминные препараты (Цетрин, Зодак, Супрастин) снижают интенсивность иммунного ответа и нормализуют состояние. При выраженном аллергическом рините могут назначать кортикостероидные спреи и сосудосуживающие капли. При воспалении и отеке глаз — кортикостероидные мази, увлажняющие и противовоспалительные капли.

Важно! Лечение при аллергии на пыль должен назначать врач с учетом особенностей течения заболевания. Кортикостероидные препараты обладают большим перечнем побочных действий, поэтому назначать их себе и тем более ребенку самостоятельно не стоит. Врач порекомендует схему и продолжительность лечения. Верный выбор препаратов — залог эффективности терапии.

Что делать, чтобы не допустить аллергию на пыль

Так как реакция возникает как иммунный ответ на контакт с аллергеном, главная задача — снизить вероятность такого контакта. Полностью избавиться от пыли в доме не получится, но нужно стараться максимально уменьшить ее количество.

Для этого выполняйте несколько простых рекомендаций.

1. Делайте влажную уборку. 2 раза в неделю протирайте полы и мебель влажной тряпкой.

2. Используйте моющий пылесос. Пылесосы с мешком для сбора пыли и сухим фильтром не очищают помещение от мельчайших частичек пыли. Те проходят сквозь фильтры и остаются в воздухе во взвешенном состоянии, обостряя аллергические симптомы. Моющий пылесос пропускает поток воздуха через фильтр, наполненный водой. Частицы увлажняются и оседают в емкости для мусора. После такой уборки опасных частичек в воздухе не остается.

3. Следите за чистотой постели. Пылевые клещи обитают не только в пыли на полу или за мебелью. Они любят жить в максимальной близости от человека, для чего оккупируют кровати, подушки, постельное белье. Меняйте и стирайте постельное белье раз в 4-7 дней. Не реже одного раза в год обновляйте подушки.

4. Меняйте интерьер. Пыль скапливается в текстильных предметах интерьера: коврах, шторах, абажурах из ткани, мягких игрушках, текстильной обивке. Некоторые из них невозможно качественно очистить. Избавляйтесь от тех, которые нельзя стирать регулярно: ковров на полах и стенах, портьер, пледов, мягкой мебели с текстильной обивкой.

В доме, где нет «пылесборников» и регулярно проводится влажная уборка, и воздух чище, и дышится легче. И риск развития аллергии на пыль многократно снижается.