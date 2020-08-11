Семейная пара убита в Анталье

Анталья, 11 августа. В Анталье процветает криминал, ежедневно поступают сообщения о новых разбоях и убийствах. На днях на курорте произошла трагедия в духе «Тараса Бульбы» — отец убил сына и его жену из-за неуплаченных кредитов.

У Адема и Мерьем Марашлы возникли проблемы в связи с просроченными долговыми обязательствами. Мужчина владел зоомагазином и решил обраться за помощью к отцу. Дурсун Марашла был против идеи продать дом и участок, чтобы расплатиться по кредитам. Во время финансового конфликта отец взял охотничье ружье и застрелил Адама, а потом его жену.

Убийца после случившегося сам позвонил в правоохранительные органы и сознался в преступлении.

За последнюю неделю двойное убийство — не первое ЧП в Анталье. 9 августа в городе застрелили владельца ресторана. 6 августа на курорте задержали педофила. 5 августа нашли мертвым молодого мужчину, и в этот же день произошла стрельба в аптеке.

Российские чартеры стали отправляться в Турцию с 10 августа, рискуя жизнями туристов. Напомним, что регион сейчас опасен коронавирусной инфекцией. Страна занимает пятое место среди самых зараженных стран. По мнению эпидемиолога Василия Колташова, у россиян из-за этого снижается желание ездить на отпуск в Турцию.