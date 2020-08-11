Доктор Мясников объяснил, как просчитать онкологию математически

Москва, 11 августа. Известный телеведущий и доктор Александр Мясников придерживается мнения, что риск возникновения онкозаболеваний можно просчитать математически.

В современном мире медицина нашла способы борьбы с раком. Несмотря на то, что еще не всем заболеваниям можно дать отпор, для многих пациентов такой диагноз больше не является приговором. Тем не менее врачи рекомендуют проходить регулярный осмотр с целью выявления опухолей на ранних стадиях и не доводить ситуация до по-настоящему сложных случаев.

С интересным заявлением по этому поводу выступил и доктор Александр Мясников. По его словам, в большинстве эпизодов онкология просчитывается математически. Более того, сегодня медики в 92% случаев понимают, в чем именно кроется причина заболевания.

«40% всех случаев – это курение, 20% – неправильное питание, 10% – физическая неактивность, 17% – инфекционные заболевания, 5% – употребление алкоголя», – отметил телеведущий.

Так, пристрастие к табаку может привести к развитию рака легких, почек и языка. Употребление в пищу переработанного мяса, такого как сосиски, колбаса, ветчина, разные копчености и т.п. также не добавляет здоровья организму и увеличивает риск онкозаболевания. Любителям солнечного загара Мясников также рекомендует не злоупотреблять во избежание меланомы.

Помимо этого, специалист советует своевременно проверяться у врачей и не забрасывать лечение инфекционных заболеваний, которые из хронических могут перерасти в онкологические. Не будут лишними и прививки от гепатита B, рака шейки матка. Обязательным же пунктом является соблюдение правил гигиены.

Ранее доктор Мясников указал на тип людей, которые могут стать «легкой жертвой» COVID-19. По его словам, это те, кто больше всего боится.