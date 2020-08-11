Жительница Британии поделилась секретами красоты в 81 год

Лондон, 11 августа. Жительница британской столицы Сьюзан Стэнли-Кэрролл получила известность за пределами Лондона. Она поделилась своими рецептами сохранения красоты.

Отметим, что ей 81 год, 56 лет из них отработала преподавателем английского и актерского мастерства. Однако пенсионерка выглядит гораздо моложе своего преклонного возраста, сообщает Daily Mail.

Для своего возраста Кэрролл весьма актина. Она ушла на пенсию всего за месяц до интервью. По ее словам, само слово «пенсия» ей не нравится. Женщина намерена и дальше трудиться — проводить обучение онлайн. Учительница призналась, что на это ее вдохновили дети. Поэтому такая работа помогает ей хорошо выглядеть и быть в тонусе.

В честь своего 80-летнего юбилея женщина решилась на осуществление мечты — она сделала татуировку с инициалами детей. Учительница подчеркнула, что праздничная дата как нельзя лучше подходит для того, чтобы испытать что-то новое. Набивание татуировки заняло менее часа и не было болезненным.

Помимо работы, благотворно на внешнем виде сказываются омолаживающие крема и занятия спортом. Плавание и прогулки — в арсенале Кэрролл. Ее не остановил даже карантин: она занимается еще и с фитнес-тренером через видеосвязь.

Учительница также призналась, что каждый день по 20 минут занимается за медитацией. Эта практика, по ее мнению, существенно улучшила жизнь.

Напомним, что ранее британский специалист Рупи Ожла назвал перечень продуктов, которые помогут поддерживать молодость кожи, пишет «Царьград».