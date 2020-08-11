Сын Рудковской и Плющенко похвастался одеждой люксовых брендов

Москва, 11 августа. Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр, известный многим под прозвищем Гном Гномыч, похвастался гардеробом в соцсетях. На видео в Instagram мальчик продемонстрировал подписчикам одежду люксовых брендов.

В ролике Саша Плющенко предстал перед поклонниками в нескольких образах. Сын звездной пары показал дорогую одежду под трек Fendi, который исполняет певец Rakhim.

В начале видео Гном Гномыч позирует в куртке Fendi. Также Саша продемонстрировал подписчикам костюм этого бренда. Кроме того, поклонники увидели сына Плющенко в футболке и шортах Gucci, а также в костюме Louis Vuitton. А в одном из кадров мальчик держит в руках коробку с надписью Prada.

Сын Рудковской и Плющенко попытался удивить поклонников не только одеждой. На видео Гном Гномыч несколько раз отжался, а также сделал колесо.

Ролик вызвал противоречивую реакцию россиян. Многие пользователи Instagram были возмущены тем, что мальчик хвастается люксовыми нарядами, которые мало кто может себе позволить.

«У многих детишек нет такой одежды, потому что она очень дорогая», — написала sofia.smirn.

«Зарабатывает Рудковская на ребенке. Все ужимки как у матери», — возмутилась kikoto1858.

«Печально», — отметил sh0rtgamma.

«Сашенька растет барахольщиком», — прокомментировала kitsune666_999.

Однако нашлись и те, кому ролик очень понравился.

«Лучшее, что я видел за сегодня!» — восхитился stanislav05.

«Сашулик — модник», — написала sv.mave.

«Гном Гномыч — море позитива!» — похвалила nouhaunadegda.

Ранее Саша Плющенко показал подписчикам новое вращение на льду. Судя по всему, мальчику не удается отдохнуть даже на каникулах.