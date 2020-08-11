Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса

Москва, 11 августа. Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

По данным главы государства, клинические испытания вакцины подтвердили ее эффективность.

«Хочу попросить министра здравоохранения проинформировать нас поподробнее, хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый», — добавил он.

Отметим, что вакцину, разработанную центром Гамалеи, зарегистрировали раньше срока, который прогнозировал замглавы Минздрава Олег Гриднев. 7 августа он сообщил о том, что препарат может начать проходить процедуру регистрации с 12 августа. По его словам, первыми препарат в стране получат медработники и пожилые россияне, которые находятся в группе риска.

Разработкой вакцины также занимаются специалисты в других странах. В США ученые полагают, что вакцину можно будет начать использовать в 2021 году. В КНР считают что получат препарат к концу 2020 года. В Германии считают, что смогут запустить прививочную кампанию от коронавируса не раньше середины 2021 года.