Экономист Делягин рассказал о приближающейся глобальной депрессии

Москва, 11 августа. Мир скоро столкнется с глобальной депрессией, при которой денег не будет ни у кого, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«В сугубо экономическом плане глобальная депрессия будет аналогична Великой депрессии 30-х годов», — написал Делягин в Facebook.

Делягин отметил, что «мир рушится в глобальную депрессию», поясняя, что это «состояние, в котором денег нет почти ни у кого». Эксперт добавил, что информационные технологии и социальные платформы дополнят депрессию тремя ключевыми процессами: трансформацией личности, завершением эпохи рынка и радикальным обновлением технологического базиса, пишет «Царьград».

Рассуждая о текущей экономической ситуации, эксперт отметил, что многие считают ее кризисом, который надо пережить. Делягин уверен, что этот кризис затянется надолго.

По словам экономиста, людям придется привыкнуть к этой новой жизни и освоить ее. Экономист не исключил, что для многих это будет сложный период.

«Мы не только не знаем ее правил, но и не хотим их знать, мечтая о привычном, но уже объективно недоступном комфорте», — подытожил он.

Ранее аналитик Forex Optimum Иван Капустянский рассказал, что рубль может продолжить укрепляться в последний месяц лета, поскольку есть несколько факторов, идущих на пользу российской валюте.

По словам эксперта, на текущей неделе в Конгрессе США обсуждаются новые меры стимулирования американской экономики. Если вопрос не решится на этой неделе, то его рассмотрение перенесут на следующую. Как отметил Капустянский, данное событие будет в фокусе внимания инвесторов.