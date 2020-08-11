Медик предрек Легкоступовой трагичную судьбу Началовой

Москва, 11 августа. Невролог предрек впавшей в кому певице Валентине Легкоступовой трагичную судьбу артистки Юлии Началовой.

Звезда вместе с мужем выпивала несколько дней и на связь не выходила. Артистку с пробитой головой нашли в московской квартире дочь знаменитости. Певицу доставили в больницу, и она впала в кому, указал «Мир 24».

Женщину прооперировали, врачи диагностировали у нее отек мозга. По словам невролога, «это угрожающее жизни состояние, возникающее при травмах головы, гидроцефалии и инсультах».

Специалист отметил, что пациентам, у которых был отек мозга, редко удается оправиться после такого удара по организму. Он подчеркнул, что велики шансы на восстановление у тех людей, кому удалось помочь в первые несколько часов. Если этого не сделать, начнутся необратимые изменения.

«Нарушение сознания, угнетение дыхания и сердечно-сосудистой деятельности, выпадение функции глазодвигательных нервов, ригидность мышц затылка, нарушение функции глотания, паралич – самые частые последствия. Порой летальный исход кажется облегчением страданий больного и его близких», — сказал врач в беседе с изданием «Дни.ру».

Он напомнил, что отек мозга стал основной причиной смерти певицы Юлии Началовой. Звезду введи в состояние искусственной комы, подключили к аппарату вентиляции легких, но спасти ее не удалось. Звезда умерла в марте прошлого года, напомнила «Газета Кемерова».