Москва, 11 августа. Россияне получат дополнительный нерабочий день для проверки здоровья. В силу вступили поправки в Трудовой кодекс РФ. Теперь работники сорока лет и старше могут ежегодно проходить диспансеризацию без потери заработной платы. Ранее можно было получить освобождение от работы только один раз в три года. Два ежегодные оплачиваемых дня для прохождения профилактического медицинского осмотра были предусмотрены только для работников пенсионного и предпенсионного возраста.

«Обращаем внимание, что использование формулировки «дополнительный выходной» применительно к этому дню является неприемлемым, поскольку это рабочий день, в который человек освобождается от работы для прохождения диспансеризации», — поясняется в пресс-релизе Минтруда.

Для посещения учреждения здравоохранения сотруднику будет необходимо заранее уведомить работодателя, написав заявление. Со своей стороны, руководители компаний и организаций могут потребовать от работника справку, подтверждающую прохождение диспансеризации. Подобное требование может быть закреплено в коллективном договоре или локальном нормативном акте.

Напомним, на бесплатный профилактический медицинский осмотр и дополнительные обследования могут рассчитывать граждане России достигшие совершеннолетия. До сорока лет диспансеризация проводится раз в три года. Работники старше сорока лет и некоторые льготные категории граждан могут бесплатно проверить свое здоровье ежегодно. Ранее за поправки в ТК высказывались депутаты Государственной думы и эксперты по трудовому праву.