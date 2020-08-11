В Госдуме заявили, что Белоруссию готовили к «Майдану» по сценарию Украины

Москва, 11 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обладает достаточным политическим опытом, чтобы не допустить «Майдана» в республике. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев.

«То, что сейчас для Белоруссии готовили «Майдан» по сценарию Украины, это вы тоже хорошо знаете. Я уверен, что у Лукашенко достаточно мужества и достаточно политического опыта, чтобы не допустить, он ни в коем случае этого не допустит», — пояснил Тайсаев.

Он также добавил, что победа Александра Лукашенко на выборах не вызывает сомнений. При этом лидеры ведущих стран мира уже признали выборы и поздравили белорусского лидера с победой.

«Я уверен, что в Белоруссии все будет нормально. Выборы прошли, Александр Григорьевич честно выиграл. 80% просто так нарисовать невозможно, что бы кто ни говорил», — отметил Тайсаев.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,23% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9%.

После завершения выборов в Минске начались массовые акции протеста. Для разгона протестующих белорусские правоохранители применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В свою очередь Светлана Тихановская заявила, что не признает результаты выборов президента Белоруссии. Она подчеркнула, что ее команда будет выстраивать диалог с властями, а также призвала руководство Белоруссии урегулировать конфликт без насилия.