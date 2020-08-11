Брутер объяснил, зачем Трамп хочет пригласить Путина на саммит G7

Лидер Соединенных Штатов Америки пойдет на любые ухищрения, лишь бы досадить ненавистной ему Китайской Народной Республике (КНР) и связанному с ней бизнесу. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость заявление президента США Дональда Трампа о том, что он обязательно пригласит своего российского коллегу Владимира Путина на встречу «Большой семерки», которая должна пройти в ноябре после выборов главы американского государства. Хозяин Белого дома назвал президента РФ «очень важным фактором» на мировой политической арене и выразил надежду, что тот примет его приглашение.

«Трамп строит чересчур далеко идущие планы: ему вполне может помешать поражение на тех самых ноябрьских выборах, — резонно заметил Брутер. — Но зачем ему в принципе понадобилось приглашать Путина? Думаю, он хочет внести диссонанс в ряды собственных партнеров по G7 и показать им, что они вот, дескать, договориться с российскими властями не могут, а он, Трамп, может, несмотря на то, что каждый день вводит против РФ новые санкции. Это должно внушить союзникам США мысль о том, что даже сам Путин понимает, где находится центр «силы» — а находится он, конечно же, в Вашингтоне».

Политолог охарактеризовал действия американского лидера как «не очень хитрый троллинг», который явно свидетельствует о том, что креативные возможности Белого дома делают что угодно, но только не повышаются. При этом позиция других стран-участниц «семерки» его не особо волнует: барин поступает сообразно своим убеждениям и будет приглашать на собрания всех, кого посчитает необходимым.

«Вопрос только в том, откликнется ли Путин, — добавил эксперт. — Уже сейчас очевидно, что ему этот спектакль не особо-то и нужен. Подобного рода встречи должны происходить уже после очевидной нормализации отношений между РФ и США — и для того, чтобы они заканчивались хоть «чем-то» положительным, базу для этого «чего-то» следует подготавливать заранее».

Неподготовленные же встречи, встречи, чтобы «просто поболтать», ничем хорошим не заканчиваются — и вряд ли Путину захочется тратить на них свое время, отметил собеседник ФАН. Нужно ли это другим приглашенным туда лидерам стран — Австралии, Южной Кореи и Индии — пока не понятно. Брутер также разъяснил, почему Трамп хочет позвать российского лидера на заседание именно G7, а не, например, G20, в которой РФ продолжает оставаться равноправным членом.