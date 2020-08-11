Си Цзиньпин призвал китайцев экономить еду

Москва, 11 августа. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал граждан страны быть более экономными при потреблении продуктов, передает агентство «Синьхуа».

По словам китайского лидера, «явление расточительства в отношении продовольствия ужасает и огорчает». Он также добавил, что влияние пандемии коронавируса на рынок стало тревожным звонком в части продовольственной безопасности.

«Следует шаг за шагом усиливать пропаганду и просвещение, эффективно прививать привычку умеренности и экономии в еде, создавать в обществе атмосферу стыда за расточительство продовольствия и гордости за экономию», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Он отметил, что необходимо пресекать чрезмерные траты продуктов, с этой целью требуется изменить законодательство и усилить надзор.

По данным агентства, Си Цзиньпин и ранее неоднократно делал заявления о необходимости борьбы с продовольственных расточительством, однако феномен излишнего потребления продолжает существовать.