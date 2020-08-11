Мишустин разрешил досрочный выход на пенсию борющимся с COVID-19 медикам

Москва, 11 августа. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о досрочном выходе на пенсию медикам, работающим с пациентами с коронавирусом.

Ранее глава правительства объяснил, что пенсионный стаж медработникам, которые борются с COVID-19, будет начисляться особым образом: «день за два». Новая норма будет действовать с 1 января до конца сентября текущего года. Благодаря этому ежегодно на досрочную пенсию смогут выйти около 4 тысяч врачей и других медицинских работников.

На выплаты пенсий ежегодно потребуются дополнительные 325 млн рублей. По словам Мишустина, средства на эти цели предусмотрены в бюджете.

На сегодняшний день право досрочно выхода на пенсию есть и у врачей, которые не работают с пациентами с коронавирусом. В частности, выйти на пенсию по выслуге лет может врач, который проработал в сельской местности 25 лет. Врачи, которые работали в городе, смогут это сделать при наличии трудового стажа в 30 лет.

В минувшем году в связи с повышением пенсионного возраста в России для медиков начала действовать отсрочка. Так, если врач отработал стаж в 30 лет в 2021 году, то на пенсию он сможет выйти в 2024 году. Отстрочка в пять лет будет действовать в 2023-м и последующие годы.