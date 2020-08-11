Маас рассказал о важной роли РФ в урегулировании конфликтов в Сирии и Ливии

Берлин, 11 августа. Глава МИД Германии Хайко Масс рассказал о важной роли России в урегулировании конфликтов, в частности, на Украине, в Ливии и Сирии.

Он отметил, что отношения между Москвой и Берлином очень важны, «чтобы пускать их на самотек».

«Только при участии Москвы мы сможем достигнуть устойчивых результатов по важным международным темам», — приводит ТАСС слова главы немецкого дипломатического ведомства.

Дипломат также отметил, что действиям России отводится ключевая роль в области контроля над вооружениями.

Маас отправится в Москву, где проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На полноформатных консультациях стороны обсудят ряд актуальных международных и двусторонних тем, указал «Взгляд».