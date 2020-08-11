В ДТП с тремя маршрутными автобусами в Иваново пострадали шесть человек

Иваново, 11 августа. Три маршрутных автобуса столкнулись в Иваново. В результате аварии пострадали шесть человек. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, две «маршрутки» «Соболь» и «Газель» друг за другом остановились на остановке. Внезапно сзади «Соболь» ударил пассажирский автобус Isuzu. От удара ее бросило вперед на стоявшую впереди «Газель».

Согласно предварительной версии, у виновника аварии отказали тормоза.

Трое пострадавших были направлены на амбулаторное лечение. Остальным потребовалась госпитализация. Двое получили закрытые черепно-мозговые травмы. Третий получил перелом челюсти.