Певица Легкоступова впала в кому после распития алкоголя с мужем

Москва, 11 августа. Певица Валентина Легкоступова, известная своим хитом «Ягода-малина», находится в коме после травмы головы. В нанесении побоев подозревается супруг исполнительницы.

Легкоступову с пробитой головой в ее московской квартире обнаружила дочь знаменитости. Тогда артистка еще была в сознании, но на теле были заметны множественные синяки, в той же квартире находился и ее муж Юрий Фирсов.

Сообщается, что пара вместе выпивала несколько дней, не выходя при этом на связь. Приехавшая дочь вызвала скорую помощь, и обоих супругов забрали в наркологическую клинику. Муж Легкоступовой сбежал из больницы, а сама певица впала в кому и ее перевели в другую клинику, там исполнительнице сделали операцию, передает «Царьград».

Сейчас певица продолжает находиться в коме, кроме того, врачи обнаружили у нее отек мозга. Медики оценивают состояние Легкоступовой как крайне тяжелое.

Юрий Фирсов является профессиональным яхтсменом и даже выигрывал чемпионат России по парусным гонкам. За него Легкоступова вышла замуж этим летом. От предыдущих браков у 54-летней звезды остались сын Матвей и дочь Анетта.