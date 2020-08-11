В России за сутки выявлено 4945 случаев коронавируса

Москва, 11 августа. В России за сутки выявлено 4945 случаев заболевания коронавирусом в 84 субъектах, клинических проявлений болезни не было у 28,4% граждан. Число выздоровевших составило 6494 человека.

Наибольшее число случаев было выявлено в следующих субъектах РФ: в Москве (694), в Свердловской области (168), в Санкт-Петербурге (157), в Московской области (154), Ростовской области (126), Иркутской области (124), Красноярском крае (122), Нижегородской области (119).

Общее число выявленных случаев коронавируса в РФ составило 897 599, количество выздоровевших — 703 175, сообщает оперативный штаб по ситуации с распространением инфекции.

Напомним, что ранее специалисты провели исследования и выяснили, в каких регионах страны живет наибольшее количество людей с иммунитетом к коронавирусу. По данным Роспотребнадзора, больше всего тех, у кого есть антитела к этой инфекции, проживают в Татарстане, Тульской области и Петербурге.