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«Матч ТВ» отстранил экс-футболиста Широкова за избиение арбитра

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«Матч ТВ» отстранил экс-футболиста Широкова за избиение арбитра

Москва, 11 августа. Экс-футболист «Зенита» Роман Широков, который работал экспертом на «Матч ТВ», отстранен от эфиров после избиения арбитра. Об этом сообщает издание «Советский спорт» со ссылкой на журналиста Максима Алланазарова.

Ранее Роман Широков избил судью Никиту Данченкова во время любительского турнира бывший футболист ударил арбитра по лицу и пнул в живот. Экс-полузащитник «Зенита» набросился на рефери, когда тот показал ему красную карточку. После инцидента Данченков заявил, что снял побои и намерен подать на Широкова в суд.

Отметим, что бывший игрок «Зенита» уже принес публичные извинения за свой поступок. На своей странице в Instagram Широков выразил надежду, что Данченков скоро поправится, пишет «Вечерняя Москва».

Источник: Советский спорт
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