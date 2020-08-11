Роберт Паттинсон соврал Кристоферу Нолану ради «Бэтмена»

Вашингтон, 11 августа. Британский актер Роберт Паттинсон хотел провести кинорежиссера Кристофера Нолана, но неоднократный номинант на «Оскар» раскусил звезду «Сумерек».

Актер в интервью The Irish Times сообщил, что его пробы в фильм Мэтта Ривза о Бэтмене проходили одновременно со съемками картины Нолана «Довод». Звезда хотел скрыть свое участие в двух блокбастерах, но его попытки с треском провалились.

«И тут и мне пришлось скрывать свое участие в «Бэтмене». И я вынужден был врать Крису о том, что мне надо на кинопробы. Я придумал, что у меня будет какая-нибудь неотложная ситуация в семье. Как только я сказал Крису, что у меня семейные обстоятельства, он ответил: «Ты идешь пробоваться на Бэтмена, да?» — сказал Паттинсон, отметив, что Нолан сам всегда секретничает о своих фильмах.

Стоит отметить, что 34-летний актер больше всех негодовал, когда в Сеть просочилась информация об его участии в «Бэтмене». Он беспокоился, что может лишиться роли из-за противоречивой реакции некоторой части публики.