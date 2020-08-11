Ученые обнаружили формирование «языка войны» у жителей Донбасса

Киев, 11 августа. События на востоке Украины, которые долгие годы сопровождались боевыми действиями, привели к возникновению «языка войны» у местных жителей. О данном явлении рассказала старший научный сотрудник Южного научного центра РАН Татьяна Власкина.

Данное понятие означает, что у известных слов возникают еще другие значения, в общении появляются новые термины и обозначения.

Специалист отметила, что лингвистические исследования в данном направлении ведутся с 2018 года. Для этого изучались соцсети, проводились опросы населения, изучались публикации об обстрелах.

«Мы пришли к выводу, что в донбасском региолекте стала активно формироваться область, обслуживающая тему войны, которая потеснила традиционную для региона шахтерскую тему», — рассказала Власкина.

Люди стали пользоваться словами из «окопного сленга», появляться стала лексика, которая, как правило, ранее была характерна для профессиональных военных.

Ученый привела несколько примеров. Теперь «сапогом» называют боеприпас для противотанкового гранатомета. Слово «будильник» связано уже не только с часами, но и ранним обстрелом. «Бабочка» и «лепесток» теперь обозначают не только насекомое и цветок, но и противопехотные мины.

Кроме того, в обиходе появились новые словосочетания.

«В языке появились метафоры, например, «упал грузовик с кирпичом» — мощный одиночный взрыв, «ковры выбивают» — частая стрельба из миномета», — прокомментировала специалист.

Власкина отметила, что в «ход пошли» даже персонажи сказок. Например, вместо беспилотника в Донбассе могут сказать: «Вжик» или «Карлсон».

Специалист констатировала, что пока «язык войны» продолжает развиваться.