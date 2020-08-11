Деревянко увеличил в полтора раза гонорар после съемок в «Домашнем аресте»

Москва, 11 августа. Популярный российский актер Павел Деревянко в разы увеличил свой гонорар после выхода сериала «Домашний арест».

Актер еще до появления «Домашнего ареста» пользовался популярностью и любовью публики, но после выхода картины Петра Буслова Деревянко стал просто нарасхват у режиссеров. Это дает ему возможность не только выбирать кинопроекты, но и запрашивать более высокие гонорары.

«После «... ареста» мой гонорар за съемочный день вырос в полтора раза. На каких-то проектах и больше. Это связано с количеством приглашений», — сказал 44-летний артист в YouTube-шоу «50 вопросов».

Высокая зарплата позволяет звезде жить на широкую ногу и обеспечивать большую семью.

«У меня мама и брат в Таганроге, где я строю шикарный дом на берегу Миусского лимана. В Москве — жена, двое детей… Короче, говоря нас 10 человек», — добавил знаменитость.

Говоря о «Домашнем аресте», Деревянко признался, что не сразу согласился на участие в проекте. Он сомневался, что развлекательный канал сможет дать ему серьезную актерскую работу. Но сценаристу Семену Слепакову удалось уговорить артиста на участие в сериале.

Сейчас же Деревянко счастлив, ведь успех картины принес ему не только хорошую прибыль, но и «Золотого льва» в номинации «Лучший актер на ТВ».