Опубликован рейтинг фильмов с настоящими сценами секса

Москва, 11 августа. Эксперты по кинематографу составили список фильмов с наиболее откровенными постельными сценами. Рейтинг включает в себя семь художественных кинолент.

На первом месте кинокритики расположили скандально известный фильм «Нимфоманка» режиссера Ларса фон Триера, которая буквально нашпигована кадрами с сексом. Актер Шайа Лабаф настолько проникся идеей автора, что даже согласился сниматься в постельных сценах без дублера. Однако в итоге все интимные части были поставлены с помощью порноактеров, а затем их лица заменили на изображения персонажей в специальной программе.

На второй строчке оказались «Отголоски прошлого» о непростых отношениях Сальвадора Дали и Фредерико Гарсия Лорка. Исполнитель одной из главных ролей Роберт Паттинсон позже признался, что ему пришлось прибегнуть к мастурбации, чтобы изобразить оргазм.

Тройку замыкает «Калигула» Тинто Брасса. Примечательно, что порнографические моменты в фильм были вставлены без ведома режиссера уже в конце кинопроизводства. На такой шаг решил пойти издатель эротического журнала Penthouse, который продюсировал фильм.

Кроме того, в рейтинг были включены «Бурый кролик» Винсента Галло, «Антихрист» Ларса фон Триера, «Спи со мной», снятый Клементом Вирго, а также «Клуб «Shortbus» Джона Кэмерона Митчелла.