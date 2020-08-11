Дуэйн Джонсон опубликовал первый тизер «Черного Адама»

Лос-Анджелес, 11 августа. Голливудский актер Дуэйн Скала Джонсон опубликовал первый тизер к фильму «Черный Адам» по комиксам DC. Короткий ролик появился в Instagram-аккаунте звезды боевиков.
«Они нуждались в герое. Вместо этого они получили меня», — написал Скала под видео.
THEY NEEDED A HERO. INSTEAD THEY GOT ME⚡️???? Excited for the first-ever global celebration of the DC Multiverse - #DCFanDome! This one’s just for you - THE FANS AROUND THE WORLD! Stay healthy, my friends, and I’ll see you all on August 22nd! ???? -The Man In Black #BlackAdam ⚡️
Как пишет «Культуромания», премьера «Черного Адама» запланирована на декабрь 2021 года. По слухам, в кинокартине могут появиться Человек-ястреб, Старгерл и Доктор Фэйт. Дуэйн Джонсон исполнит в фильме главную роль. Сюжет супергеройского блокбастера пока держится в секрете.
Черный Адам — суперзлодей и антигерой DC Comics. Впервые персонаж появился на страницах комиксов в 1945 году.