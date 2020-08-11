Врач Ковальков назвал суточную норму потребления жиров, белков и углеводов

Москва, 11 августа. Известный врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что рацион питания должен быть сбалансированным — с учетом индивидуальных особенностей организма человека.

Доктор медицинских наук рассказал в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей, сколько питательных веществ необходимо потреблять в течение суток.

«Рацион питания должен быть сбалансированным, с учетом индивидуальных особенностей организма человека — в том числе, его заболеваний и тех задач, которые ставит перед собой врач-диетолог в лечении данного пациента», — отметил Ковальков.

На вопрос, есть ли какие-то особенные и наиболее ценные продукты для того или иного периода времени или сезона, собеседник ФАН ответил отрицательно.

«Не бывает такого, и это вам никто не назовет, — подчеркнул он. — У нас не бывает особенных продуктов для августа, сентября или октября, не бывает для беременной, для кормящей, для бодибилдера и так далее».

Если говорить конкретно об осени, которая уже не за горами, то, по словам директора «Клиники коррекции веса доктора Ковалькова», у нас всего хватает, всех витаминов — в зависимости от продуктов, которые мы едим летом.

«Вот так балансируется рацион питания, — сказал врач-диетолог. — Количество белка должно быть не менее 70 граммов в сутки. Количество жиров — не менее 40-50 граммов в сутки. Если человек не худеет, то — 60-70 граммов. И количество углеводов должно составлять не более 120-200 граммов в сутки».

Ранее коллега Алексея Ковалькова — врач-диетолог Марина Макиша — назвала главные минусы безудержного потребления в августе арбузов.